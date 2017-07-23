Появилось видео инцидента с белорусским гимном на ЧЕ по легкой атлетике U-20

В сети появилось видео, на котором запечатлен уход белорусской легкоатлетки Виолетты Скворцовой с церемонии награждения на юношеском (U-20) чемпионате Европы из-за ошибки с гимном ее страны. Видео опубликовано на YouTube-канале NEXTA.

19-летняя Скворцова одержала победу в тройном прыжке. Во время чествования организаторы перепутали гимн, спустя какое-то время спортсменка покинула церемонию. Официальные лица попросили ее вернуться и пригрозили дисквалификацией, но белоруска отказалась. Позднее ей принесли извинения.

Чемпионат Европы по легкой атлетике U-20 проходит в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля.