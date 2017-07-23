Аргентинский арбитр спас жизнь футболисту

Футбольный судья Яэль Фалькон спас жизнь игроку Исаису Олариаге, оказав ему первую помощь во время футбольного матча четвертого дивизиона чемпионата Аргентины.

Спортсмен столкнулся с соперником, после чего у него случился приступ.

"Я увидел, что игрок бьется в конвульсиях. Как правило, в таких случаях основной причиной смерти становится запавший язык. Я привел его язык в безопасное положение, после чего уже вмешались врачи", - приводит слова арбитра RT.