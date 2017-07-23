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Газета.Ru

Аргентинский арбитр спас жизнь футболисту

Арбитр спас футболисту жизнь во время матча в Аргентине
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Футбольный судья Яэль Фалькон спас жизнь игроку Исаису Олариаге, оказав ему первую помощь во время футбольного матча четвертого дивизиона чемпионата Аргентины.
Спортсмен столкнулся с соперником, после чего у него случился приступ.
"Я увидел, что игрок бьется в конвульсиях. Как правило, в таких случаях основной причиной смерти становится запавший язык. Я привел его язык в безопасное положение, после чего уже вмешались врачи", - приводит слова арбитра RT.
Ранее стало известно, что петербургский "Зенит" заинтересован в услугах защитника Хермана Конти из клуба "Колон".
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