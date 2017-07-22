Белорусская спортсменка ушла с пьедестала из-за гимна

Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, ставшая чемпионкой Европы среди юниоров в тройном прыжке, покинула пьедестал во время церемонии награждения из-за того, что организаторы турнира в итальянском Гроссето включили гимн другой страны. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.



В пятницу Скворцова одержала победу в тройном прыжке с результатом 14,21 метра, что является ее новым личным рекордом.



Во время церемонии награждения организаторы по ошибке включили гимн другой страны, какой именно гимн был включен не сообщается. После этого Скворцова немедленно покинула пьедестал и отказалась подниматься обратно даже под угрозой дисквалификации.



Сообщается, что санкций в отношении Скворцовой не последовало. Организаторы принесли извинения спортсменке и белорусской стороне, предложив провести церемонию награждения повторно в субботу. Таким образом, победительницу и медалистов в тройном прыжке будут чествовать вновь.



Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров завершится 23 июля.