Синхронное плавание переименовано в артистическое

Синхронное плавание решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) переименовано в артистическое. Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.



Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию FINA.



Идею переименования синхронного плавания, в котором российские спортсмены в последние годы практически никогда не уступают первое место, выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в целях продвижения этого вида спорта.



Впервые в олимпийскую программу синхронное плавание было включено на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе. До Олимпийских игр в Барселоне 1992 года программа соревнований по синхронному плаванию состояла из одиночного разряда (соло) и парного разряда. Сейчас на Играх медали разыгрываются в дуэтах и группах.



На Олимпийских играх в 2000 году в Сиднее, в 2004 году в Афинах, в 2008 году в Пекине, в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро все золотые медали завоевывали российские спортсменки.