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«Зенит» и «Рубин» сыграют под закрытой крышей стадиона «Санкт-Петербург»
Матч второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Рубином» пройдёт при закрытой крыше стадиона «Санкт-Петербург».
Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».
Отмечено, что данное решение было принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, согласно которому в вечер игры ожидаются ливневые дожди и грозы.
Матч «Зенит» — «Рубин» начнётся в 17:30 мск.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проведёт первый матч квалификации Лиги Европы с «Бней Иегудой» в Израиле.
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