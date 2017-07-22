«Зенит» и «Рубин» сыграют под закрытой крышей стадиона «Санкт-Петербург»

Матч второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Рубином» пройдёт при закрытой крыше стадиона «Санкт-Петербург».

Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Отмечено, что данное решение было принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, согласно которому в вечер игры ожидаются ливневые дожди и грозы.

Матч «Зенит» — «Рубин» начнётся в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проведёт первый матч квалификации Лиги Европы с «Бней Иегудой» в Израиле.