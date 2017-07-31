Украинские легкоатлеты хотят выступать за сборную России

Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и глава Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко сообщила, что украинская бегунья Анжелика Шевченко и прыгун с шестом Георгий Быков, уже получившие российское гражданство, выразили желание выступать за сборную России.

«Сейчас мы ждём решения украинской стороны. Анжелика последний раз выступала за Украину в 2012 году, Быков ещё раньше, поэтому оснований у Украины для отказа нам не должно быть. Оба эти спортсмена переехали в Санкт-Петербург. Анжелика вышла замуж за нашего бегуна Валентина Смирнова , Быков переехал к нам из Донецка», — приводит слова Тарасенко ТАСС

Она отметила, что Федерация лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ) примет окончательное решение, относительно спортсменов, на предстоящем заседании совета организации в сентябре.