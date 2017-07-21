Хоккеист минского «Динамо» прокомментировал своё решение отказаться от российского гражданства



Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» из Минска Владимир Денисов рассказал о своём решении отказаться от российского гражданства.

«Для меня случившееся просто вопрос морали, и я поступил так, как считал правильным и нужным, как подсказывал мне внутренний голос. Да, я, как и любой спортсмен, хочу что-то выиграть, чего-то достичь. Заработать, в конце концов. Финансовая составляющая, как ни крути, важна: рано или поздно со спортом придётся закончить. Но при этом, отыграв больше десяти лет за сборную, я просто не мог взять и отказаться», — цитирует Денисова «Беларусь сегодня».



33-летний Денисов, имеющий белорусское гражданство, выступал за российские клубы «Салават Юлаев», «Торпедо», «Ак Барс», «Трактор» и «Лада».

