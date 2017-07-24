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Газета.Ru

Олимпийский чемпион Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 м

Фелпс проиграл белой акуле
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Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров, сообщает "Р-Спорт".
По информации Daily Mail, Фелпс в рамках одной из телевизионных передач соревновался с акулой, заплыв которой был имитирован с помощью компьютерной модели, на 100-метровке в заливе Моссел в ЮАР.
Фелпс был одет в специальный гидрокостюм с монофином (подобие большой ласты, крепящейся сразу к обеим ногам). В итоге 32-летний американец проплыл дистанцию за 38,1 секунды, акула же показала время 36,1 секунды.
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