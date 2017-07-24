Олимпийский чемпион Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 м

Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров, сообщает "Р-Спорт".

По информации Daily Mail, Фелпс в рамках одной из телевизионных передач соревновался с акулой, заплыв которой был имитирован с помощью компьютерной модели, на 100-метровке в заливе Моссел в ЮАР.

Фелпс был одет в специальный гидрокостюм с монофином (подобие большой ласты, крепящейся сразу к обеим ногам). В итоге 32-летний американец проплыл дистанцию за 38,1 секунды, акула же показала время 36,1 секунды.