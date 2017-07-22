Эксперт: ЦСКА не готов ни к Лиге чемпионов, ни даже к чемпионату России

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подверг критике игру команды в матче второго тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Локомотивом».

«ЦСКА показал совершенно бледную игру как в физическом, так и в тактическом плане. Впереди сыграли плохо. Нет слов — ни одной обостряющей передачи. А сзади вообще бардак, с этим отдельно разбираться надо. «Армейцы» подошли совершенно не готовыми к этой игре. Они не то чтобы к Лиге чемпионов, они даже к чемпионату России не готовы. Во всех играх ЦСКА пропускает. Раньше команда при Викторе Гончаренко играла хорошо в защите. Сейчас просто проходной двор», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По мнению Масалитина, Гончаренко допустил ошибки при выборе состава на поединок с «Локомотивом».

«Да, у него нет большого выбора, но молодёжь явно сыграла бы не хуже, а, может, и лучше. Эти лидеры, которые уже постоянно в составе… Одно название осталось. А держать на поле их — непозволительная роскошь», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА на своём поле потерпел поражение от «Локомотива» со счётом 1:3.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча РФПЛ ЦСКА — «Локомотив» с места событий.