У тренера ФК «Спартак» умерла дочь

Об этом сообщается на официальном сайте «Спартака».

Дочь Пилипчука Мария ушла из жизни в возрасте 23 лёт.

«Спартак» выразил соболезнования Пилипчуку и его семье в связи с утратой.

Ранее английский футбольный клуб «Ипсвич Таун», выступающий в Чемпионшипе, выразил соболезнования в связи со смертью солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона.