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У тренера ФК «Спартак» умерла дочь

У тренера «Спартака» умерла дочь
Фото:
У тренера московского футбольного клуба «Спартак» Романа Пилипчука умерла дочь.
Об этом сообщается на официальном сайте «Спартака».
Дочь Пилипчука Мария ушла из жизни в возрасте 23 лёт.
«Спартак» выразил соболезнования Пилипчуку и его семье в связи с утратой.
Ранее английский футбольный клуб «Ипсвич Таун», выступающий в Чемпионшипе, выразил соболезнования в связи со смертью солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона.
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