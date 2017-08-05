Промоутера возмутил отказ России показать бой украинца

Американский промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум возмутился отменой трансляции боя его подопечного на российском телевидении. Он считает, что показ боя запретили российские власти.

Ломаченко должен встретиться с колумбийцем Мигелем Марриага в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Узнав, что трансляции этой встречи на российских каналах не будет, промоутер Ломаченко Боб Арум решил, что ее запретили по политическим мотивам. Об этом он написал в Twitter

По мнению Арума, остается надеяться только на американское ТВ.

«Надеюсь, Белый дом не забанит трансляцию на телеканале ESPN», — подытожил промоутер.

Ломаченко будет защищать титул чемпиона сегодня ночью в Лос-Анджелесе. Этот бой российское ТВ показывать не будет.

Роберт Арум – известный промоутер бокса. За свою карьеру он организовал более 400 боёв за титул чемпиона мира. Он работал с Мохаммедом Али , Джо Фрейзером, Джорджем Форманом и другими звездами спорта.

Известно, что Боб любит юмор, поэтому высказывание о запрете на трансляцию в РФ он, скорее всего, сделал в шутку.