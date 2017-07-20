Полиция Венгрии открестилась от скандала с символикой СССР на ЧМ



Венгерские сотрудники правоохранительных органов не заставляли россиян снимать с себя одежду с советской символикой при входе на стадион. С таким заявлением выступили в полиции страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«... те обвинения, которые вы описали, не являются правдой. Полиция не производила никаких действий против членов команды России по водному поло», — говорится в сообщении.



Ранее ряд СМИ сообщили, что членов российской делегации попросили снять с себя футболки с надписями СССР при входе на стадион в Будапеште. Инцидент произошёл на чемпионате мира по водному поло. В соревнованиях под эгидой FINA запрещена свастика и советские символы. В сборной России опровергли информацию, что мужчина в футболке с красными пятиконечными звездами имел отношение к тренерскому штабу. По словам представителей команды, он был болельщиком.