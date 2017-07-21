Бывший футболист «Барселоны» перешел в тульский «Арсенал»

Бывший защитник «Барселоны» Виктор Альварес стал футболистом тульского «Арсенала». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Контракт 24-летнего испанца с «Арсеналом» рассчитан на два года. О финансовых условиях соглашения не сообщается.

Альварес начинал карьеру в «Барселоне», откуда в 2007 году перешел в «Эспаньол». Всего в чемпионате Испании защитник провел 76 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 7 результативных передач.

В прошлом сезоне тульский «Арсенал» занял 14-е место в российской премьер-лиге (РФПЛ) и сохранил прописку в элитном дивизионе с помощью стыковых матчей.