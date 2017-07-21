Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов усомнился в существовании российского футбола. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Российский футбол? А он существует? Конечно, с этим видом спорта конкурировать сложно кому бы то ни было. Переживаю за [махачкалинский] "Анжи", это все-таки команда из моего города. Если хочешь получать удовольствие, то лучше, конечно, смотреть английский или испанский чемпионат», — рассказал Нурмагомедов.

Боец подчеркнул, что игрокам сборной России следует больше тренироваться, а «не бухать и кайфовать», потому что за них болеют миллионы людей.

13 июля Нурмагомедов сообщил, что проведет бой с американцем Тони Фергюсоном в ноябре 2017 года. Победитель встретится с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором . При этом сам ирландец выразил готовность драться с россиянином в России.

Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном 5 марта в рамках шоу UFC 209, но бой не состоялся из-за экстренной госпитализации россиянина. У него возникли проблемы со здоровьем после усиленной сгонки веса.