«Спартак» оштрафовали на 250 тысяч рублей за проявление фанатами расизма

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 250 тысяч рублей за проявление болельщиками расизма во время встречи за Суперкубок страны со столичным «Локомотивом». Об этом сообщает «Р-Спорт».

«В начале матча звучало скандирование со стороны болельщиков "Спартака", которое попадает под нормы оскорбления по расовому принципу участников. В случае повторения к клубу будут применены более строгие санкции», — рассказал председатель комитета Артур Григорьянц

На первых минутах встречи фанаты красно-белых оскорбили вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме, сравнив его с обезьяной.

Встреча прошла 14 июля в Москве и завершилась победой «Спартака». В основное время матча команды не сумели отличиться, а в дополнительное сильнее были красно-белые — 2:1.