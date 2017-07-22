На стадионе «Санкт-Петербург» протекла крыша

На стадионе «Санкт-Петербург» во время матча второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Рубином» протекла крыша.

«Журчат ручьи на Крестовском», -- написал в своем Twitter журналист издания «Спорт-Экспресс» Гоша Чернова. Свою запись он сопроводил видео.

Крышу стадиона закрыли из-за дождя. Ранее сообщалось, что в субботу в Санкт-Петербурге прошел дождь с градом, в результате на улицах появились сугробы, а когда все растаяло, улицы затопило.

29 декабря прошлого года стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Его строительство затянулось на 10 лет. По подсчетам различным СМИ, в стадион на Крестовском были 48 млрд рублей. За время строительства первоначальную смету превысили в 7 раз, а дополнительные средства на продолжение работ изыскивались, в том числе и за счет сокращения расходов на строительство и ремонт соцобъектов.