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На стадионе «Санкт-Петербург» протекла крыша
На стадионе «Санкт-Петербург» во время матча второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Рубином» протекла крыша.
Журчат ручьи на Крестовском. #ЗенитРубин #РФПЛ pic.twitter.com/n59B5VsP5S— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 июля 2017 г.
«Журчат ручьи на Крестовском», -- написал в своем Twitter журналист издания «Спорт-Экспресс» Гоша Чернова. Свою запись он сопроводил видео.
Крышу стадиона закрыли из-за дождя. Ранее сообщалось, что в субботу в Санкт-Петербурге прошел дождь с градом, в результате на улицах появились сугробы, а когда все растаяло, улицы затопило.
29 декабря прошлого года стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Его строительство затянулось на 10 лет. По подсчетам различным СМИ, в стадион на Крестовском были 48 млрд рублей. За время строительства первоначальную смету превысили в 7 раз, а дополнительные средства на продолжение работ изыскивались, в том числе и за счет сокращения расходов на строительство и ремонт соцобъектов.
В начале года вице-премьер Виталий Мутко заявил, что стадиону, который должен принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, понадобятся средства для адаптации к требованиям ФИФА. Речь шла о 1,5-2 млрд рублей, сообщала «Фонтанка».
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