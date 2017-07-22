Болельщики "Енисея" во время матча третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) забросали стадион "Сибири" деньгами, сообщает "Р-Спорт".



Болельщики "Енисея" забросали стадион "Сибири" деньгами в ответ на решение новосибирцев сделать платными билеты для гостей. pic.twitter.com/zkqQsPlF58— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 22 июля 2017 г.

Акция протеста связана с решением новосибирцев сделать платными билеты для гостей.



"Сибирь" заработала на болельщиках "Енисея" чуть больше 20 тыс. рублей. Плюс чаевые, которые оставили фанаты на секторе", - сообщает официальный твиттер "Енисея".



Матч завершился победой "Енисея" со счетом 1:0.