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Газета.Ru

Фанаты "Енисея" забросали стадион "Сибири" деньгами

Фанаты «Енисея» забросали стадион «Сибири» деньгами
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Болельщики "Енисея" во время матча третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) забросали стадион "Сибири" деньгами, сообщает "Р-Спорт".
Акция протеста связана с решением новосибирцев сделать платными билеты для гостей.
"Сибирь" заработала на болельщиках "Енисея" чуть больше 20 тыс. рублей. Плюс чаевые, которые оставили фанаты на секторе", - сообщает официальный твиттер "Енисея".
Матч завершился победой "Енисея" со счетом 1:0.
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