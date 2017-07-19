Кто ответит за побоище на трибунах во время дерби «Динамо» — «Спартак»



Матч первого тура чемпионата России по футболу между московскими клубами «Динамо» и «Спартак» было омрачено драками на трибунах. Болельщики бело-голубых во время игры напали на полузащитника «Спартака» Романа Зобнина . Российская футбольная Премьер-лига и Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза проверят обстоятельства случившегося и вынесут наказание виновным.

Новый сезон чемпионата России по футболу начался без раскачки, поскольку в первом туре состоялось яркое и остросюжетное московское дерби между только что вернувшимся в РФПЛ «Динамо» и действующим чемпионом страны «Спартаком». Четыре забитых мяча, спасение на последних минутах, спорные судейские решения — в этой встрече было всё, за что болельщики любят самый популярный в мире вид спорта.



Но омрачён футбольный праздник был выходками болельщиков. За год отсутствия бело-голубых в элитном дивизионе многие наверняка успели позабыть, какой принципиальностью веет от встреч «Динамо» — «Спартак» не только на газоне, но и за его пределами.





Первый очаг возгорания образовался в одной из VIP-лож после того, как Квинси Промес поразил ворота Антона Шунина . Болельщик «Спартака» бурно радовался успеху своей команды, а эмоции его захлестнули так, что он решил продемонстрировать свой средний палец фанатам хозяев поля. Разумеется, никто в лагере фанатов «Дианмо» такому рад не был, и в VIP-ложе произошла драка. Без вмешательства стюардов не обошлось, но оно вышло очень запоздалым.

Вчера в випе была дичь.

По ситуации с Зобой - нижеhttps://t.co/vqrtT3vOz3 pic.twitter.com/Mc10VJI7Bs— Dmitry Egorov (@edim_sport) 19 июля 2017 г.

Более вопиющий случай произошёл в соседнем секторе VIP-ложи. На нём присутствовал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который наблюдал за игрой с «Динамо» вместе с женой Раминой. Поклонники бело-голубых, завидев игрока, начали оскорблять его, а после этого перешли к более активным действиям. За 23-летне­го футболиста заступ­ился находившийся рядом болельщик. Фанаты стали заливать сидевших в VIP-ложе водой, и только после этого заступ­ившийся за Зобнина мужчина (по сообщениям СМИ, он болеет за ЦСКА) со злости облил­ водой оскорблявших Романа болельщиков «Ди­намо», которые, судя по всему, до сих пор не могут простить игроку переход в «Спартак» перед началом прошлого сезона.



«Болельщики сидели чуть ниже ложи, увидели Ромку. Просто начали кричать и потом начали лезть наверх. Ужасно было. Далее подошла охрана. Мужчина, взрослый. Наверно, дети есть. А он вёл себя как животное. После этого меняется мнение о людях. Не дай бог кому-нибудь столкнуться с ним. С такими лучше не связываться! Он был нетрезв, мягко говоря… От него всё что угодно можно ожидать», — описала ситуацию в своём Twitter жена Зобнина.



Мужчина,взрослый. Наверно,дети есть.А он вел себя,как животное.После этого меняется мнение о людях.Не дай бог кому-нибудь столкнуться с ним— Рамина Зобнина (@zoobninaaa) 18 июля 2017 г.

В ответ на это один из пользователей написал Рамине следующее: «А чего вы ждали-то? Парень перешёл в стан злейшего врага в самый тяжёлый период за почти столетнюю историю клуба!».



А чего Вы ждали то?Парень перешел в стан злейшего врага в самый тяжелый период за почти сто летнию историю клуба!— Nikola (@Nikola_K_h) 18 июля 2017 г.

Жена Романа не оставила это сообщение без ответа. «Вы много чего не знаете, как и те люди, которые оскорбляют моего мужа. Можно просто не замечать его, обсуждать за спиной. Но не унижать», — написала Рамина.



Вы много чего не знаете, как и те люди, которые оскорбляют моего мужа. Можно просто не замечать егообсуждать за спиной. Но не унижать— Рамина Зобнина (@zoobninaaa) 18 июля 2017 г.



Сам Зобнин рассказал, как оказывал сопротивление хулиганам. «Пришёл на матч. Болельщики «Динамо» с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушёл от них внутрь, они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут 15, потом вернулся на своё место. За 10 минут до конца встречи ушёл, чтоб избежать дальнейшего конфликта», — приводит слова Зобнина ТАСС



Накалилась обстановка на центральных трибунах после того, как Луис Адриано упрочил лидерство «Спартака». Группа болельщиков «Динамо» принялась избивать двух поклонников действующих чемпионов России, причём удары наносятся ногами по лежащим в проходе людям. В результате у одного из них удалось вырвать шарф, а поклонник «Динамо», показав всему сектору, что у него в руках элемент болельщицкой экипировки «Спартака», бросил его в сторону поля.

В пресс-службе «Арены Химки» комментировать произошедшее на трибунах отказались, в отличие от аналогичного департамента бело-голубых, однако пролили свет на то, чья это сфера ответственности.



«За обеспечение безопасности на матче отвечает организатор, в данном случае — московское «Динамо». Что касается вандализма, то глобального ущерба стадиону нанесено не было. Надо очень постараться, чтобы, например, выдернуть кресло. Минимальные повреждения бывают после каждой встречи, но ничего глобального не произошло. Они могут возникать даже не после противоправных действий болельщиков, а после эксплуатации объекта», — заявила RT руководитель пресс-службы «Арены Химки» Жанна Купцова.





Также спикер подчеркнула, что претензий к «Динамо» как к организатору встречи у представителей «Арены Химки» нет. «В день матча представители клуба и стадиона делают обход, осматривают все помещения и трибуны на предмет их работоспособности, чтобы всё было в надлежащем состоянии, чтобы не было дефектов или поломок. Дальше составляется акт приёма-передачи. После матча происходит аналогичная процедура. Если во время игры что-то сломалось, все убытки возмещает футбольный клуб «Динамо» . Контрольно-дисциплинарный комитет разберётся в этой ситуации и наверняка оштрафует обе команды», — добавили в пресс-службе.



Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что поведение болельщиков будет рассмотрено на ближайшем заседании организации, которое состоится 20 июля. «Динамо» как принимающая сторона несёт ответственность за обеспечение безопасности. КДК рассмотрит поведение болельщиков во время встречи», — заявил Григорьянц RT.

По его словам, футболист «Спартака» Роман Зобнин на заседание не приглашён. «Его на слушании в КДК не будет. На встрече было зафиксировано нарушение общественного порядка. Мы будем рассматривать поведение болельщиков в целом. Там же не только он пострадал. Мы не полиция, а дисциплинарный орган РФС, который рассматривает поведение болельщиков на стадионе. Наказания будут применены в отношении клубов. При этом представители «Спартака» и «Динамо» обязательно посетят завтрашнее заседание. Уже клуб сам решает, кого направить на мероприятие. Обычно присутствуют руководители клубов по безопасности», — добавил Григорьянц.





Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин также подтвердил, что беспорядки на дерби не останутся без внимания. «Все эпизоды, случившиеся во время матча, требуют тщательной проверки. Мы рассмотрим все обстоятельства, но когда будут вынесены решения, пока сказать не могу. Ещё не назначали дату этих разбирательств», — сообщил Мейтин RT.

«Динамо» вернулось в элиту, громко заявив о себе, а РФПЛ получила ещё как минимум два захватывающих матча, один из которых уже состоялся. Новая встреча двух непримиримых команд состоится уже в следующем году — в заключительном туре сезона-2017/18.