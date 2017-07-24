Сборные США и Ямайки сыграют в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Ямайки победила команду Мексики в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.



Встреча в Пасадене (штат Калифорния) завершилась со счетом 1:0. Забитым мячом на 88-й минуте отметился Кемар Лоуренс.



В финале сборная Ямайки сыграет с командой США, которая ранее в другом полуфинале победила команду Коста-Рики - 2:0. Решающий матч состоится 27 июля (04:30 мск) в Санта-Кларе (Калифорния).



Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.