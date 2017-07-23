Российских ватерполисток могут лишить победы в матче ЧМ

Женская сборная Нидерландов по водному поло опротестовала результат матча с командой России в 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

Как сообщает голландская газета De Telegraaf , в третьем периоде главный тренер российской сборной Александр Гайдуков попросил тайм-аут при счёте 8:8, когда мяч был у команды Нидерландов.

Согласно правилам, просить остановки игры, если команда не владеет мячом, нельзя, это считается нарушением. Однако судьи посчитали, что наставник россиянок не просил тайм-аут, поэтому команду наказывать не стали. Российский тренер также заявил, что не просил тайм-аут, несмотря на то что поднял руку.

Свое решение в это ситуации организаторы соревнований объявят уже сегодня. Пока результат игры не утверждён. Если протест сочтут справедливым, матч переиграют с момента тайм-аута.

Ранее сообщалось, что россиянки прошли в четвертьфинал чемпионата мира, выиграв у команды Нидерландов со счётом 11:10.