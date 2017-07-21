Нурмагомедов заявил, что осенью сразится с Фергюсоном

"У меня незаконченное дело с Тони Фергюсоном. Если начну вызывать Макгрегора, то люди не поймут. Все понимают, что это даже более легкий бой. Поэтому предпочитаю о нем не говорить. Следующий поединок проведу осенью против Тони. Остальные меня не волнуют.

У меня нет планов ближайший бой провести в России. Хочу подраться в США", - цитирует Нурмагомедова Sportbox.