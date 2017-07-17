«Зенит» предложил сжечь «Зенит-Арену»

«Зенит» отреагировал на новость про соломенную «Зенит-Арену», которую за пять дней построили в Ставропольском крае, предложив сжечь постройку. Твиттер петербуржцев опубликовал изображение спичек с подписью: «Держите посылку».

Можно ли построить стадион в сжатые сроки за разумную сумму и при этом не «распилить» бюджет? Конечно! Отличный пример – «Зенит-Арена». Только не в Санкт-Петербурге, а в Ставропольском крае.

Уровень! Ставрополье, креативно и с юмором:-) #россия #russia #arena #stadium Публикация от belultras (@belultras) Июл 17 2017 в 9:13 PDT

На одной из ферм в селе Красном построили арену из соломы, которую назвали «Зенит-Ареной». На табличке у входа сообщается, что на сооружение объекта потребовалось всего пять дней.



Кроме того, сообщается, что стоимость стадиона – 41 тысяча рублей, из которых ни один рубль не был «распилен».





Директор местного КФХ «Пономарево» Роман Пономарев рассказал, как прошло строительство арены.

«Наши парни сами инициировали это, сказали: «Давайте сделаем стадион, будем все вместе играть». Я как фермер просто дал разрешение на использование тюков соломы.





У нас будет целое открытие «Зенит-арены». А на следующей неделе будет смешной или несмешной, но кубок мира по соломенному футболу. У нас будут и судьи, и команды, и кубки. Так что всех приглашаем к нам поиграть в футбол на соломе!» — приводит слова Пономарева Sports.ru

«Да мы сами футболисты, такие местные самоучки, — продолжил рассказывать Пономарев. – «У нас есть своя красносельская команда, мы ведь из Красного села. Команда играет в разных районных турнирах, а стадион нужен, чтобы привлекать молодежь к спорту, чтобы она не обращала внимания на плохие привычки и не пристрастилась к ним.



Просто смотрим на стройку на Крестовском острове. Сначала заявили 6 миллиардов, потом 48 миллиардов, потом выясняется, что она до сих пор не достроена. Всерьез мы это не обсуждаем, это больше просто смех над ситуацией и привлечение молодежи», — заявил Пономарев.



Безобидный подкол вовсе не показался смешным СММ-щикам «Зенита». В Санкт-Петербурге тоже решили пошутить, но только не очень понятно, насколько получилось смешно.



Официальный твиттер петербужцев отреагировал на новость из ставропольского края картинкой, на которой изображен коробок со спичками. К изображению присовокуплена подпись: «держите посылку».



Напомним, что строительство стадиона на Крестовском острове — на месте легендарной арены имени Кирова, в свое время вмещавшей более 100 тыс. человек, — началось еще в далеком 2007 году. Изначально планировалось, что объект будет сдан в эксплуатацию к весне 2009 года, однако прогнозы, естественно, не сбылись.



Сроки окончания строительства «Санкт-Петербурга» постоянно сдвигались, что вкупе со стремительным удорожанием стадиона постепенно превращало арену в некоего злого огнедышащего дракона, все больше и больше нервировавшего не только простых жителей города, но и периодически даже самих чиновников — причем не только спортивных.



К тому же объект с какой-то фантастической скоростью стал обрастать темными историями –



то в СМИ появится информация, что ради постройки приостановлено возведение школ и больниц, то погибнет пара рабочих, то генподрядчик сменится со скандалом, то начнется забастовка.



По-настоящему грустно из-за «Санкт-Петербурга» стало уже ближе к старту Кубка конфедераций, который состоялся в начале лета, когда остальные арены турнира были давно уже полностью готовы и могли хоть завтра принимать матчи, стадион на Крестовском острове был еще далек от ввода в эксплуатацию и, казалось, не особо хотел к нему приближаться.



В апреле стадион был торжественно открыт матчем РФПЛ, однако вскоре оказалось, что арена испытывает серьезнейшие проблемы с газоном, из-за чего ее отправили на доработку.



В итоге «Зенит-Арена» — это самый дорогой стадион в мире. За десять лет стройки вспыхивало множество скандалов, связанных с расходованием бюджетных средств, поэтому понять юмор строителей соломенного стадиона можно. Стадион «Крестовский» официально сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года, но строители сразу отвели время на устранение недоделок до конца марта. За время строительства, которое было начато в 2007 году, стоимость сооружения увеличилась с 7 млрд до 42 млрд рублей.



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