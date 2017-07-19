Итальянский футболист в течение одного дня завершил и возобновил карьеру

Об этом во вторник, 18 июля, сообщает Football Italia.

Утром 18 июля 35-летний нападающий сообщил руководству своего клуба, что собирается уйти из футбола, потому что скучает по семье. В связи с этим он созвал специальную пресс-конференцию. Однако на ней Кассано заявил, что продолжить выступать за «Верону».

«Я поддался своей слабости. Я все время полагаюсь на свою интуицию, но в этот раз я думал головой. Спасибо директору, тренеру и моей жене. Я хочу побеждать. Этим утром интуиция подвела меня, как это часто случается. Я собираюсь принять этот вызов, и я уверен, что выиграю», — подчеркнул итальянец.