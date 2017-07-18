Брусникина прокомментировала скандал на чемпионате мира



Трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Ольга Брусникина в интервью RT прокомментировала судейский скандал, разгоревшийся после выступления смешанных пар на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. По её словам, россияне Михаэла Каланча и Александр Мальцев , которые остались вторыми, уступив итальянцам, выступили очень прилично. Также известная спортсменка дала оценку тому факту, что среди судей присутствовал отец ставшего чемпионом мира Джорджо Минисини

Соревнования синхронистов в миксте в рамках чемпионата мира в Будапеште по водным видам спорта завершилось серьёзным судейским скандалом. Российский дуэт Михаэлы Каланчи и Александра Мальцева остался вторым, уступив итальянцам Маниле Фламини и Джорджо Минисини всего 0,034 балла. После окончания выступлений выяснилось, что в судейский корпус входил в том числе отец ставшего чемпионом мира Минисини.



В России с оценками арбитров многие не согласились и назвали их предвзятыми. RT пообщался с трёхкратной олимпийской чемпионкой Ольгой Брусникиной, которая объяснила, что правила Международной федерации плавания (FINA) не запрещают судьям обслуживать выступления с участием собственных родственников.



— Какие впечатления оставили у вас соревнования в миксте?



— Видела только выступление нашего дуэта. За итальянцами не следила, так как сама нахожусь на сборах, и возможности сидеть у телевизора не было. Не могу нарисовать вам полноценную картину, но Каланча и Мальцев сделали всё на очень хорошем уровне. Разве что на выталкивании у них была небольшая помарка. В остальном выступление ребят смотрелось очень динамично. В итоге исход борьбы за золото решили две-три оценки. Возможно, итальянский судья где-то и помог своим соотечественникам.



"Hey you! Yes, just so you know... The GOLD is ours ;)"

Italy takes the lead in the MIXED DUET TECHNICAL #synchro #FINABudapest2017 pic.twitter.com/r6dgmoVPbp— FINA (@fina1908) 17 июля 2017 г.





— Сейчас все говорят о том, что среди судей был отец ставшего чемпионом мира итальянца Джорджо Минисини. Насколько нормальна подобная практика?



— В синхронном плавании нет правил, запрещающих родителям судить выступления собственных детей. По сути заняться этим может любой человек, пройдя специальную судейскую школу и сдав экзамены в Международной федерации плавания. Не думаю, что к Минисини были применены какие-то специальные правила. Не очень хорошо знакома с историей этого судьи, но на чемпионаты мира арбитров обычно приглашает технический комитет FINA по синхронному плаванию. Так что присутствие Минисини в Будапеште — это не результат стараний итальянцев.



— В синхронном плавании общая оценка складывается следующим образом: 30% от неё составляет техническая сложность, ещё 30% начисляется за исполнение и 40% — за артистизм. Можно ли посмотреть, как конкретный судья оценил выступление конкретного дуэта?



— В расшифрованных протоколах такая информация должна быть. В них указаны все оценки судей.



— Спортсмены и тренеры могут посмотреть эти протоколы?



— Естественно. Их ежедневно кладут в боксы для национальных федераций. Все члены делегации могут ознакомиться с бумагами. Вообще всё произошедшее меня сильно расстроило. Попытки сместить российский дуэт с вершины предпринимались и на ЧМ-2015 в Казани. Тогда победу отдали американцам Кристине Джонс и Биллу Мэю. Сложно сказать, было ли это сделано намеренно. Но надо отметить, что в миксте уровень оценок в принципе ниже, чем у женщин, которые выбивают по 95 баллов. Всё-таки микст — очень молодой вид.



— Может, судей-родственников назначают специально, чтобы прервать гегемонию России?



— В любом случае один судья всё решить не способен, так как арбитров всего 15. Плюс, повторюсь, не существует правил, которые запрещают судить собственных родственников. Мы можем строить любые догадки, но в ответ нам скажут, что всё было сделано согласно букве закона.



— Если абстрагироваться от судейского скандала в миксте, какие эмоции оставили выступления других российских синхронистов?





— Команда дала результат, несмотря на серьёзное обновление, которое прошло по всем фронтам: это и дуэт, и солистка. Даже в группе у Татьяны Покровской осталось только две олимпийские чемпионки. Но Россия держит марку и продолжает оставаться на голову выше соперников. Во многих произвольных программах отрыв отечественных синхронисток от конкуренток составляет более чем два балла, то есть практически каждый судья ставит Россию на первое место и подтверждает лидерство страны в этом виде спорта.

— Сборной России удалось относительно безболезненно пережить уход пятикратных олимпийских чемпионок Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной?



— Конечно, именно в связи с их уходом существовали определённые опасения, но профессионализм тренеров, которые готовят синхронисток для сборной, продолжает давать свои плоды. Я уже говорила о группе, а ведь в её состав на ЧМ вошли и девочки, которые совсем недавно покинули юниорскую команду. За этот год Покровская провела огромную работу, чтобы они смогли выполнить олимпийскую техническую программу. Как результат сборная России продолжает держать очень высокую планку.