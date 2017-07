Российский боец Нурмагомедов ударил болельщика по его просьбе

МОСКВА, 19 июля — РИА Новости . Боец смешанных единоборств, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей официальной странице в Instagram видео, на котором ударил болельщика по его просьбе.

Забавный случай произошел во время пребывания Нурмагомедова в Таджикистане. Один из фанатов спортсмена попросил нанести удар по корпусу. Боец не стал отказываться, а после отвлекающего разговора нанес внезапный удар. Другие фанаты встретили случившееся на их глазах аплодисментами, а сам Нурмагомедов обнялся с пострадавшим.

Не моя работа, сам напросился 😁 Он простил меня если чё)) This is not my job. Crazy Fan. #неМоргать

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Июл 18 2017 в 3:00 PDT

Нурмагомедов, который выступает под эгидой UFC, одержал победы во всех 24 боях, в котором принимал участие.