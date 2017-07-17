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Шарапова обошла Роналду в списке самых стильных спортсменов мира
Фото: Getty Images\Fotobank.ru. C Flanigan
Российская тенисистка Мария Шарапова заняла десятое место в в рейтинге самых стильных спортсменов мира по версии журнала Sports Illustrated, сообщает RT.
"Когда Шарапова появляется на публике не в спортивной одежде, она выбирает простые, но стильные вещи с четкими линиями и в приглушенных цветах. На красной ковровой дорожке она предпочитает смелые предметы гардероба, которые подчеркивают её впечатляющий рост (1,88 м. - "Газета.Ru")", - говорится о российской спортсменке в статье.
Первое место в рейтинге занял самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации прошедшего сезона — разыгрывающий клуба "Оклахома-Сити Тандер" Рассел Уэстбрук. Стоит отметить, что Шарапова обошла нападающего сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который занял лишь 11-е место.
Самые стильные спортсмены мира по версии Sports Illustrated:
1. Рассел Уэстбрук (Баскетбол)
2. Виктор Круз (Американский футбол)
3. Серена Уильямс (Теннис)
4. Роджер Федерер (Теннис)
5. Леброн Джеймс (Баскетбол)
6. Хенрик Лундквист (Хоккей)
7. Дуэйн Уэйд (Баскетбол)
8. Льюис Хэмилтон (Формула-1)
9. Андре Игудала (Баскетбол)
10. Мария Шарапова (Теннис)
11. Криштиану Роналду (Футбол)
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