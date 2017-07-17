Трансфер 26-летнего форварда может состояться уже 17 июля, и за футболиста красно-белые отдадут € 1 млн — именно такая сумма отступных якобы прописана в его нынешнем контракте.



Правда, ни сама сумма (все же Канунников является россиянином, и едва ли в руководстве казанцев могли заключить с игроком соглашение на таких условиях, учитывая его «правильный» паспорт), ни дата перехода (накануне Максим появился в стартовом составе «Рубина» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:2) и сыграл 73 минуты — за день до трансфера, как правило, уходящие футболисты и минуты игрового времени не получают) на данный момент не кажутся правдивыми.





Впрочем, слухи о возможном переезде воспитанника «Зенита» в Москву в это трансферное окно ходят по СМИ уже давно -- ранее, к примеру, сообщалось, что в «Спартаке» Канунников должен будет заменить получившего тяжелую травму связок колена Романа Зобнина

При этом каким именно образом форвард должен попытаться нивелировать длительное отсутствие опорного полузащитника, конечно, не объяснялось.



В свою очередь столичный «Локомотив», в пятницу уступивший «Спартаку» в матче за Суперкубок России (1:2), уже на этой неделе может приобрести польского универсала Мацея Рыбуса, в минувшем сезоне защищавшего цвета французского «Лиона». Стоит отметить, что ранее 27-летний футболист, способный играть по всей длине фланга, уже выступал в РФПЛ — Мацей целых четыре года представлял грозненский «Терек», с недавнего времени переименованный в «Ахмат».





По информации польской прессы, Рыбус, являющийся игроком ближайшего запаса в национальной сборной, где периодически ассистирует самому Роберту Левандовски , пройдет медобследование для «железнодорожников» уже 18 июля, после чего подпишет трехлетний контракт.



Произошло очередное изменение и в составе продолжающего перестраиваться после ухода Курбана Бердыева «Ростова»: в понедельник, 17 июля, команду покинул нападающий Максим Григорьев

По сообщения клубной пресс-службы, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.



В «Ростове» 27-летний форвард выступал с 2011 года, периодически покидая команду — некоторое время футболист принадлежал «Локомотиву», а также играл на правах аренды за «Оренбург».



Где Григорьев планирует продолжить карьеру, на данный момент неизвестно.



Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани, согласно слухам французских СМИ, может покинуть Санкт-Петербург — 23-летним хавбеком, лишь год назад пополнившим состав сине-бело-голубых, якобы интересуется португальская «Брага», готовая арендовать футболиста.



Есть у Эрнани, кажется, и вариант с продолжением карьеры в Италии — взять игрока в аренду с правом выкупа хочет СПАЛ, по итогам минувшего сезона пробившийся в Серию А.





В то же время сам футболист, по информации прессы, вроде бы не хочет уходить из команды Роберто Манчини



в условиях жесточайшей конкуренции за место в центральной зоне питерцев и существования лимита на легионеров, лучшее, на что сейчас может рассчитывать бразилец — быть сменщиком Леандро Паредеса , пожалуй, главного приобретения «Зенита» в межсезонье.

И все же самая шокирующая новость последних дней пришла из стана московского «Динамо» --





Дурное известие принес главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев

«Наверное, ни один тренер не скажет, что он доволен комплектацией команды. Разговаривали с Месси — не пошел. Роналду тоже вроде бы собирался из «Реала» уходить, но остался. Не получились у нас эти трансферы.



Всегда тренер хочет что-то лучшего. Но спасибо руководству, что те люди, которые нас действительно интересовали, оказались в «Динамо». По поводу доволен ли, поговорим в конце сезона», — приводит слова наставника клубная пресс-служба.



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