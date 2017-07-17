Олимпийский чемпион устроил скандал в церкви

Четырехкратный олимпийский чемпион, биатлонист Александр Тихонов забрал икону, переданную им в один из храмов Челябинской области в 2012 году. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на настоятеля Уйского благочиния Троицкой епархии отца Павла.

По словам священнослужителя, 15 июля Тихонов устроил скандал в церкви его родного села Уйское. Спортсмен, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в храм, забрал оттуда икону и «едва не ударил 14-летнюю дочку настоятеля, которая фотографировала его».

«Очень славы много у него, что позволяет себе делать все, что хочет, как избалованный ребенок. Дело не в иконе, а в том, что он на ребенка руку поднял. Если бы не подбежали мы, то он, думаю, ударил бы. Были с ним и раньше проблемы, он так себя вел – не уважая ни прихожан, ни меня, ни церковь», - рассказал отец Павел.

Сам Тихонов заявил агентству «Р-Спорт», что все сообщения об этом скандале – «чистой воды вранье». «Я сейчас сижу в ошейнике, чтобы не поворачивалась голова - у меня повреждены шейные позвонки (в результате конфликта из-за иконы)», - отметил он. Бывший спортсмен добавил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела. Он уточнил, что во время нападения на него также был причинен ущерб иконе – на ней появилась трещина.

«Ну как я могу появляться в нетрезвом состоянии на родной земле на 71-м году жизни? Школа моим именем названа, лыжная база вновь построенная», - возмутился он. По его словам, критикуют его «не прихожане, а секта».

Как отмечает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте», икону из храма Тихонов решил забрать, так как его подарок не оценили и спрятали за алтарем. «Икона красивая, дорогая, а ее никто не видит. Говорю, мол, покажи икону. Он [священник] уходит за алтарь, минут семь пороется, принесет, покажет и опять уносит», - рассказал Тихонов.

Александр Тихонов становился олимпийским чемпионом в 1968, 1972, 1976 и 1980 годах. Его рекорд по количеству золотых медалей в биатлоне был побит только в 2002 году.