Чешкая теннисистка Плишкова официально cтала первой ракеткой мира

Чешская теннисистка Каролина Плишкова впервые в своей карьере возглавила рейтинг WTA, сообщает официальный сайт организации.

На Уимблдоне 25-летняя спортсменка проиграла во втором круге, однако сумела добиться прогресса в рейтинге благодаря неудачам соперниц.

Выигравшая Уимблдон испанка Гарбин Мугуруса поднялась с 15-го места на пятое, а россиянка Светлана Кузнецова сохранила за собой восьмую строчку.

Рейтинг WTA. 17 июля.

1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6855.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6670.

4 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 5110.

5 (15). Гарбин Мугуруса Испания - 4990.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4500.

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85 (80). Евгения Родина (Россия) - 712…