Василий Березуцкий: возможно, это мой последний сезон



«Принимать (решение о дальнейшей карьере. — RT) буду через год, когда истечёт контракт. Но вполне возможно, что это мой последний сезон. Конечно, не думал, что карьера так сложится, что мы завоюем такое количество титулов, выиграем Кубок УЕФА . Я рад, что получилось так. Рад оставаться в клубе до сих пор, и я точно завершу карьеру здесь», — приводит слова Березуцкого официальный сайт ЦСКА.

35-летний защитник перешёл в ЦСКА из «Торпедо-ЗИЛ» в 2002 году. В составе армейской команды он сыграл 488 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами.



За сборную России Березуцкий провёл 101 матч и записал на свой счёт пять голов.



Он является шестикратным чемпионом России, семь раз завоёвывал Кубок и шесть — Суперкубок страны. Также в его активе победа в Кубке УЕФА в сезоне-2004/05, а также бронза чемпионата Европы 2008 года.



Ранее ЦСКА подтвердил, что матч второго тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Локомотивом» состоится 21 июля.