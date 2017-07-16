Широков рассказал, как изменить отношение к футболу

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков предложил изменить негативное отношение россиян к отечественному футболу с помощью гласности и открытости спортсменов. Об этом сообщает «Лайф»

Широков считает, что каждый футбольный клуб должен выделить по четыре игрока для общения с прессой после матчей. Эти спортсмены будут комментировать события, произошедшие на поле.

Отмечается, что соответствующее предложение Широков направил в Российскую футбольную премьер-лигу. Ответ пока неизвестен.

Сейчас Роман Широков является главой совета Общероссийского профессионального союза футболистов. В июле 2016 года спортсмен объявил о завершении карьеры. Сейчас Роману 36 лет.