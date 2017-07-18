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"Динамо" сыграло вничью со "Спартаком" в первом туре РФПЛ
Фото: ТАСС
"Динамо" на "Арене Химки" сыграло вничью с московским "Спартаком" в матче первого круга РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2.
За красно-белых отличились Квинси Промес и Луис Адриано, за бело-голубых - Кирилл Панченко и Александр Ташаев.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия. Премьер-Лига. 1-й тур "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 2:2 Голы: 0:1 - Промес, 29; 0:2 - Адриано, 32; 1:2 - Панченко, 54; 2:2 - Ташаев, 90+2
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