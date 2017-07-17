Боксёр Варгас: Макгрегор побывал в нокауте во время спарринга

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем и полусреднем весовых категориях Джесси Варгас рассказал, что звезда смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор побывал в нокауте во время спарринга при подготовке к поединку с непобеждённым боксёром, бывшим чемпионом в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером — младшим.

«Он уже побывал в нокауте во время спарринга. Боксёрский мир маленький, у нас узкий круг», — цитирует Варгаса Bloody Elbow.

28-летний Варгас провёл на профессиональном ринге 29 боёв, в которых одержал 27 побед (10 — нокаутом) и потерпел два поражения, последнее из которых — в ноябре 2016 года от филиппинца Мэнни Пакьяо.

Боксёрский поединок между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Ранее американский промоутер Лу Дибелла заявил, что бой Макгрегора и Мейвезера нанесёт вред многим другим боксёрским поединкам.