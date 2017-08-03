Нападающий "Барселоны" Неймар прошел медицинское обследование для "ПСЖ", передает RT.

Как утверждает французское издание L'Equipe, медосмотр проходил в Португалии в присутствии врача "ПСЖ" Эрика Ролленда и спортивного координатора клуба - экс-защитника парижан Максвелла.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Барселона" не давала Неймару разрешения на прохождение медицинского обследования.

Накануне каталонцы объявили, что Неймар высказал желание покинуть команду.