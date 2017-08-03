Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

СМИ: Неймар прошел медосмотр для "ПСЖ"

Неймар прошел медосмотр для «ПСЖ»
Фото:
Нападающий "Барселоны" Неймар прошел медицинское обследование для "ПСЖ", передает RT.
Как утверждает французское издание L'Equipe, медосмотр проходил в Португалии в присутствии врача "ПСЖ" Эрика Ролленда и спортивного координатора клуба - экс-защитника парижан Максвелла.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Барселона" не давала Неймару разрешения на прохождение медицинского обследования.
Накануне каталонцы объявили, что Неймар высказал желание покинуть команду.
Еще 242 источника
Главное Испания Спорт
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости