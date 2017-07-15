Американца Робертса признали невиновным в допинге, попавшем в организм через поцелуем

Американского бегуна Гила Робертса признали невиновным в употреблении допинга, передает "Р-Спорт". Ранее спортсмен заявлял, что запрещенный препарат попал в его организм через поцелуй его девушки, отмечает Би-би-си.

В марте в крови Робертса обнаружили запрещенный препарат пробенецид. Победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в эстафетном беге 4х400 метров рассказал Американскому антидопинговому агентству (USADA), что за несколько недель до сдачи допинг-пробы его подруга Алекс Салазар из-за болезни начала принимать лекарство, в котором содержался пробенецид, а в день теста поцеловала его после приема.

Американская арбитражная ассоциация, рассматривавшая дело 28-летнего спортсмена, заявила, что он сумел доказать отсутствие своей вины, и поэтому должен быть оправдан.