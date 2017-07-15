Семин: арбитр должен был удалять Луиса Адриано

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение своих подопечных в матче за Суперкубок России со "Спартаком" (1:2). Слова специалиста приводит "Р-Спорт".

"Думаю, что Первый канал правильно сделал, что показал сегодняшний футбол. Матч был очень интересен для зрителей. Благодарен игрокам, которые отдали все силы и показали хороший футбол. Игра была равная, но я считаю, что нам нужно вводить видеоповторы.