Глушаков: кто бы что ни говорил, я буду хорошо относиться к фанатам «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Локомотивом» (2:1) в Суперкубке России отметил, что будучи бывшим игроком «железнодорожников» понимает фанатов, которые во время матчей кричат в его адрес оскорбительные фразы. Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.

«Для меня уже нет никакой принципиальности в матчах с „Локомотивом“. У меня есть „Спартак“, и это моя семья. А то, что болельщики „Локомотива“ кричат, я их понимаю. И я никогда не могу им ничего плохого сказать.

Я сделал правильный шаг, я многим доказал — выиграл чемпионство и Суперкубок. Кто бы что ни говорил, я хорошо буду относиться к болельщикам «Локомотива». Неприятно слышать, конечно, но они не были в моей шкуре. Я работал и старался, вкладывал душу на каждой тренировке «Локомотива». И был бы счастлив выиграть трофей в этом клубе, но жизнь так сложилась, что этого не произошло. Хотя тренировался не меньше, чем в «Спартаке», — сказал Глушаков.