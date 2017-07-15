Каррера: «Спартак» заслуженно выиграл Суперкубок России

Главный тренер «Спартака» Массимо Карреры заявил, что его подопечные заслуженно выиграли Суперкубок России. В матче за этот трофей красно-белые обыграли в дополнительное время «Локомотив» (2:1).

«Мы знали, что они будут так играть, мы всю неделю готовились к этому матчу. Мы провели хороший матч против хорошей команды. Был интересный матч. Мы знали, что будет нелегко. Я недоволен многими деталями, но также я доволен многими другими деталями.