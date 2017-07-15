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Каррера: «Спартак» заслуженно выиграл Суперкубок России
Фото: Тасс
Главный тренер «Спартака» Массимо Карреры заявил, что его подопечные заслуженно выиграли Суперкубок России. В матче за этот трофей красно-белые обыграли в дополнительное время «Локомотив» (2:1).
«Мы знали, что они будут так играть, мы всю неделю готовились к этому матчу. Мы провели хороший матч против хорошей команды. Был интересный матч. Мы знали, что будет нелегко. Я недоволен многими деталями, но также я доволен многими другими деталями.
Конечно, физическая форма не на высшем уровне, потому что это начало сезона. Но я хочу порадоваться за свою команду, потому что они заслуженно выиграли этот трофей. Мы победили, это самое главное", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата Иван Ковалёв.
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