Мария Шарапова похвасталась идеальной фигурой в черном бикини



В апреле 30-летняя Мария Шарапова вернулась в большой спорт после 15 месяцев дисквалификации. Это случилось из-за того, что в ее крови обнаружили запрещенные препараты. Теннисистка не теряла времени даром и успела отдохнуть, пройти обучение в бизнес-школе Гарварда и сходить на несколько свиданий. Правда ни один мужчина не покорил ее сердце и она до сих ищет свой идеал.

Теперь Шарапова часто делится снимками с тренировок. Последние несколько дней ей удалось немного отдохнуть и она предпочла провести это время в воде. Спортсменка поделилась фото и видео на которых купается и загорает. Девушка продемонстрировала свою идеальную фигуру в черном купальнике. Стройные ноги и плоский живот восхитили ее поклонников. "Такая красивая", "Вы выглядите потрясающе и по-настоящему спортивной", "Просто прекрасна",- прокомментировали подписчики снимок.

