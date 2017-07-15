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Слуцкий спел «Катюшу» с бананом вместо микрофона, знакомясь с игроками «Халла»
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий спел песню «Катюша», стоя на стуле и используя при этом банан вместо микрофона. Видео с поющим тренером в своём «инстаграме» опубликовал польский нападающий команды Камил Гросицки.
Слуцкий пошёл на такой шаг, чтобы соответствовать традиции клуба, новички которого должны исполнить песню при знакомстве с командой. 46-летний российский специалист возглавил английский клуб этим летом.
Слуцкий поёт "Катюшу" во время знакомства с "Халлом" pic.twitter.com/kgLCcsSXmF— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 15 июля 2017 г.
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