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Слуцкий спел «Катюшу» с бананом вместо микрофона, знакомясь с игроками «Халла»

Слуцкий спел «Катюшу» в банан
Фото:
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий спел песню «Катюша», стоя на стуле и используя при этом банан вместо микрофона. Видео с поющим тренером в своём «инстаграме» опубликовал польский нападающий команды Камил Гросицки.
Слуцкий пошёл на такой шаг, чтобы соответствовать традиции клуба, новички которого должны исполнить песню при знакомстве с командой. 46-летний российский специалист возглавил английский клуб этим летом.
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