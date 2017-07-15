Слуцкий спел «Катюшу» с бананом вместо микрофона, знакомясь с игроками «Халла»

Слуцкий поёт "Катюшу" во время знакомства с "Халлом" pic.twitter.com/kgLCcsSXmF— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 15 июля 2017 г.

Слуцкий пошёл на такой шаг, чтобы соответствовать традиции клуба, новички которого должны исполнить песню при знакомстве с командой. 46-летний российский специалист возглавил английский клуб этим летом.