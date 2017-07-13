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Комментатор Орлов: Кержаков не был таким талантливым, как Аршавин
Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о решении лучшего бомбардира в истории чемпионатов России Александра Кержакова завершить спортивную карьеру.
«Он ещё мог спокойно играть, но не в «Зените», потому что тут стоит одна задача — чемпионство и Лига чемпионов. У нас в России есть много команд, и он бы мог ещё продолжить карьеру в любой другой, нигде каши не испортил бы. Но он понял, зачем ему растрачиваться на футбол, когда он создал здесь себе имя, авторитет. Это его решение, и он принял его правильно», — цитирует Орлова ТАСС.
Также комментатор отметил, что Кержаков не обладал таким талантом, как его экс-партнёр по «Зениту» Андрей Аршавин, однако добился успеха благодаря своей целеустремлённости и умению тренироваться.
34-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России с 233 забитыми мячами, а также трёхкратным чемпионом РФПЛ, обладателем Кубков России, Испании и Швейцарии, двукратным обладателем Суперкубка России, победителем Суперкубка Испании и Кубка УЕФА.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер Виталий Мутко поблагодарил Кержакова за достижения в спорте.
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