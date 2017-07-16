Роналдиньо сделал символический удар по мячу перед матчем «Ахмат» — «Амкар»

Легендарный бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо перед началом матча первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Ахмат» — «Амкар». Бывшему игроку «ПСЖ», «Барселоны» и «Милану» была вручена именная футболка «Ахмата» с 10-м номером.

Роналдиньо приехал в Чеченскую Республику в качестве гостя, приглашённого руководством «Ахмата». Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием. До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.