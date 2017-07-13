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Александр Кержаков завершил карьеру футболиста

Кержаков завершает карьеру футболиста
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Футболист "Зенита" и рекордсмен сборной России по количеству голов Александр Кержаков завершил игровую карьеру, сообщил агентству "Р-Спорт" председатель правления — президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.
В четверг было объявлено, что лучший бомбардир в истории "Зенита" Александр Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы "Зенита".
"Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами ("Зенита")", — сказал Фурсенко по телефону.
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Зенит
Александр Кержаков Сергей Фурсенко
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