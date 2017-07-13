Александр Кержаков завершил карьеру футболиста

В четверг было объявлено, что лучший бомбардир в истории "Зенита" Александр Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы "Зенита".



"Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами ("Зенита")", — сказал Фурсенко по телефону.