"Зенит" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче первого тура чемпионата России

Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 2:0 одержал победу над "СКА-Хабаровском" в выездном матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе имени Ленина в Хабаровске.





Счет в матче на 52-й минуте открыл полузащитник "Зенита" Далер Кузяев . На 81-й минуте Александр Кокорин удвоил преимущество своей команды. Для Кузяева, который перешел в санкт-петербургский клуб нынешним летом из грозненского "Ахмата", этот гол стал первым в составе нового клуба. Также для Кузяева забитый мяч стал первым в Российской футбольной премьер-лиге, за грозненский клуб он сыграл 70 матчей в чемпионате.

В следующем туре "Зенит" 22 июля на своем поле примет казанский "Рубин". "СКА-Хабаровск" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом" двумя днями позже.



В прошлом сезоне "Зенит" занял третье место в таблице премьер-лиги. "СКА-Хабаровск" провел прошлый сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), и попал в премьер-лигу, обыграв "Оренбург" в переходных матчах.