Известный бразильский футболист хочет получить гражданство России

Бразильский форвард «Локомотива» Ари подтвердил заявление своего агента о том, что он хотел бы сыграть на чемпионате мира-2018 за сборную России и остаться в нашей стране после заверешния карьеры. Бразильский нападающий Ари, выступающий за ФК Локомотив , рассказал о свое мечте получить российское гражданство. Об этом сообщают Известия .

Как отмечает издание, форвард признался, что после многих лет,которые он провел в России, Ари научился прекрасно понимать русский язык. Кроме того, бразилец привык к жизни в России. Был бы рад возможности не просто получить российское гражданство, но и сыграть в составе национальной сборной России на чемпионате мира 2018 года. Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале , рассказал он. Кстати, футболист никогда не испытывал в нашей стране никаких притеснений по расовому признаку - ни в спортивном, ни в бытовом плане.

Ари добавил, что он чувствует себя своим в России , где по его мнению живут очень гостеприимные люди. К слову, мои партнеры по команде также никогда не сталкивались с расизмом в вашей стране. Думаю, это выдуманная проблема , - подчеркнул нападающий. В заверешни разговора Ари добавил, что у него есть планы остаться на территории РФ и после завершения карьеры.