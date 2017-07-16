Россиянки Веснина и Макарова победили в финале Уимблдона

Встреча состоялась вечером в субботу, 15 июля, в Лондоне. Российская пара не отдала соперницам ни одного гейма, победив в двух партиях — 6:0, 6:0. Спортсменки провели на корте 54 минуты. Для Весниной и Макаровой эта победа стала первой на Уимблдоне.

Турнир завершится 16 июля финальным матчем в мужском одиночном разряде, в котором встретятся швейцарец Роджер Федерер и хорват Марин Чилич . Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.