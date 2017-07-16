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Макарова и Веснина впервые выиграли в парном разряде в Уимблдоне
Фото: Matthew Childs/ Reuters
Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова одержали победу в финале Уимблдонского теннисного турнира в парном разряде со счетом 6:0, 6:0. Соперниками российской пары были румынка Моники Никулески и уроженка Тайваня Чжань Хаоцин.
Весь матч, согласно сайту Уимблдона, занял всего 5 минут, при этом первые 4 очка в ходе матча были набраны за 22 минуты.
Победа на Уимблдоне стала для пары Макарова — Веснина первым за их карьеру. Ранее они уже выигрывали турниры «Большого шлема», в частности, «Ролан Гаррос» в 2013 году, US Open — в 2014 году. Кроме того, пара выиграла золото Олимпийских игр в Рио-д-жанейров прошлом году. Таким образом, после этой победы единственный турниром «Большого шлема», не выигранным этой парой, остался Australian Open.
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