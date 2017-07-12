Купленный за 30 миллионов евро новичок «Реала» затруднился почеканить мяч

Новичок мадридского «Реала» Тео Эрнандес испытал сложности с чеканкой мяча во время своей презентации. Видео появилось на YouTube-канале YoungSinatra954.

Эрнандес набил мяч шесть раз, сбившись после третьего. После этого он поприветствовал пришедших на стадион «Сантьяго Бернабеу» болельщиков.

Эрнандес перешел в «Королевский клуб» из мадридского «Атлетико». Он стал первым за 17 лет игроком, перешедшим из одной столичной команды в другую. По данным AS, трансфер 19-летнего футболиста обошелся сливочным в 30 миллионов евро.