16 российских легкоатлетов допущены ИААФ до международных стартов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила еще 16 российских легкоатлетов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, сообщает "Р-Спорт".

ИААФ в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.

В числе допущенных спортсменов оказались: