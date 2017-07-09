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16 российских легкоатлетов допущены ИААФ до международных стартов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила еще 16 российских легкоатлетов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, сообщает "Р-Спорт".
ИААФ в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.
В числе допущенных спортсменов оказались:
Виктор Бутенко (диск), Тимофей Чалый (400 м с барьерами), Данил Данилов (молот), Ольга Елисеева (ходьба), Алексей Федоров (тройной прыжок), Ирина Гуменюк (тройной прыжок), Ирина Гордеева (прыжки в высоту), Вячеслав Колесниченко (бег), Александр Лесной (ядро), Константин Лядусов (ядро), Юлия Мальцева (диск), Алена Мамина (бег), Александр Меньков (прыжки в длину), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Илья Шкуренев (десятиборье), Валентин Смирнов (бег).
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