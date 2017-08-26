Мейвезер оказался легче Макгрегора перед боем в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе (США) прошла официальная церемония взвешивания перед боем между Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC Конором Макгрегором, передает «Р-Спорт».

По итогам процедуры ирландский боец оказался тяжелее американского боксера. Макгрегор показал вес 69,4 кг, а Мейвезер — 67,8 кг.

Бой в первом среднем весе (до 69,85 кг) пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе (в ночь на 27 августа по мск).